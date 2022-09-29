Кержаков считает, что «Зенит» не должен был крупно уступать «Спартаку»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение петербургского клуба «Спартаку» в матче Кубка России.

«Счёт не отображает ход встречи. Вышедшие игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. Плюс не хватило Барриоса, надеюсь, что он будет готов к матчу с «Ростовом». У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка России по футболу.