Кержаков считает, что «Зенит» не должен был крупно уступать «Спартаку»
«Счёт не отображает ход встречи. Вышедшие игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. Плюс не хватило Барриоса, надеюсь, что он будет готов к матчу с «Ростовом». У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).
Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка России по футболу.