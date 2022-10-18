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Сенников считает, что «Локомотив» весь матч имел преимущество над «Химками»

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Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с подмосковными «Химками».
Сенников считает, что «Локомотив» весь матч имел преимущество над «Химками»

«Да, может быть, «Локомотив» сыграл с «Химками» не так ярко, как в их предыдущей встрече, но, опять же, это была спокойная и уверенная победа. «Локомотив» весь матч имел преимущество перед соперником», — цитирует Сенникова Rusfootball.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о судействе в матче с «Локомотивом».

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