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Кухарчук: не скажу, что «Химки» играли безнадёжно

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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом».
Кухарчук: не скажу, что «Химки» играли безнадёжно
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас были хорошие подходы, были моменты. Я не скажу, что мы играли безнадёжно. «Локомотив» играл здорово — хорошо контролировал мяч, линия атаки очень техничная, способные футболисты. Я желаю скорейшего выздоровления Игнатьеву», — цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».

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