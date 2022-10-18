Кухарчук: не скажу, что «Химки» играли безнадёжно

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом».

«У нас были хорошие подходы, были моменты. Я не скажу, что мы играли безнадёжно. «Локомотив» играл здорово — хорошо контролировал мяч, линия атаки очень техничная, способные футболисты. Я желаю скорейшего выздоровления Игнатьеву», — цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».