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Фёдоров считает, что «Локомотив» допустил много невынужденных ошибок в игре с «Химками»

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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с подмосковными «Химками».
Фёдоров считает, что «Локомотив» допустил много невынужденных ошибок в игре с «Химками»

«Первые 15–20 минут потратили с одной целью — забрать мяч. При этом было много невынужденных ошибок. Говорили ребятам, что это не проходная игра: она будет далеко не такой, как с «Торпедо». Понравилось, как команда отреагировала на наши слова», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об итогах матча «Локомотива» с «Химками».

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