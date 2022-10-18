Булыкин: «Локомотиву» надо побыстрее забыть матч с «Химками» и готовиться к «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об итогах матча «Локомотива» с подмосковными «Химками» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка страны.

«В Кубке — это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Однако самое главное — что победили. Игру на Кубок надо побыстрее забыть и готовиться уже к «Динамо», которое намного важнее», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По его словам, победа над подмосковной командой принесла команде положительные эмоции и уверенность, которую нужно перенести на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результаты команды в чемпионате России.