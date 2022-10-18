Гогниев: мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш
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«Мы всё пережуём и будем двигаться наверх. Да, мы проиграли. Но мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш, но будет нашим», — цитирует Гогниева «Чемпионат».
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).
«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».