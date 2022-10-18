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Гогниев: мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш

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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом».
Гогниев: мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Мы всё пережуём и будем двигаться наверх. Да, мы проиграли. Но мы переиграли сегодня «Локомотив», но результат не наш, но будет нашим», — цитирует Гогниева «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».

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