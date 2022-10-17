Макаров: трудно сказать, почему «Динамо» проиграло четыре матча из пяти

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о турнирном положении бело-голубых.

«Трудно сказать, почему мы провалили предыдущий отрезок, проиграв четыре матча из пяти. Этот вопрос больше к другим людям. Будем играть на победу в следующих матчах, а там как Бог даст. Надо играть от матча к матчу и ни о чём не думать», — цитирует Макарова газета «Известия».

Напомним, что 15 октября «Динамо» в домашнем матче обыграло «Оренбург». Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее полузащитник «Динамо» Матиас Норманн сообщил о ходе восстановления после травмы.