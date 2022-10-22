Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал изменения в тренерском штабе и руководстве московского «Локомотива».

«Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное. Другое дело, что поправить положение время есть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Напомним, что 22 октября на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Железнодорожники с 12 очками находятся на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо».