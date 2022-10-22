Гол Фомина принёс «Динамо» победу в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
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Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.
В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).
«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.
Ранее гол Гонгадзе в компенсированное время спас «Факел» от поражения в матче РПЛ с «Ростовом».