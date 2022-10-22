Тренер «Локомотива» Фёдоров рассказал, чего не хватило команде в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении железнодорожников в матче с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

«Думаю, злую шутку с нами сыграл быстро забитый гол. Сразу стали очень низко обороняться, хотя мы договаривались, что будем играть выше. Нам не хватило ротации состава. У «Динамо» много замен каждую игру, поэтому они выглядели посвежее», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче с московским «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.