Булыкин: «Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит. Есть надежда, что команда поработает в зимнюю паузу, а затем сможет исправить ситуацию в турнирной таблице», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.
В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).
«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.
Ранее сообщалось, что матч с «Динамо» стал для Маринато Гилерме четырёхсотым в России.