Булыкин: «Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче с московским «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

«Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит. Есть надежда, что команда поработает в зимнюю паузу, а затем сможет исправить ситуацию в турнирной таблице», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что матч с «Динамо» стал для Маринато Гилерме четырёхсотым в России.