Ахметов — о четырёх минутах на поле: не за этим приехал в «Краснодар»
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«Крайне не доволен, что выхожу на столько минут. Считаю, что готов физически, набрал форму. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически», — заявил Ахметов.
«Краснодар» одержал победу над «Химками» (2:1).
Ахметов вышел на поле на 86-й минуте.
«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.
Ранее сообщалось, что Сперцян открыл счёт в матче десятого тура РПЛ с «Химками».