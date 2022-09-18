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Ахметов — о четырёх минутах на поле: не за этим приехал в «Краснодар»

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал победу в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над подмосковными «Химками».
Ахметов — о четырёх минутах на поле: не за этим приехал в «Краснодар»
  • Gettyimages.ru

«Крайне не доволен, что выхожу на столько минут. Считаю, что готов физически, набрал форму. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически», — заявил Ахметов.

«Краснодар» одержал победу над «Химками» (2:1). 

Ахметов вышел на поле на 86-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками. 

Ранее сообщалось, что Сперцян открыл счёт в матче десятого тура РПЛ с «Химками».

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