Ахметов — о четырёх минутах на поле: не за этим приехал в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал победу в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над подмосковными «Химками».

«Крайне не доволен, что выхожу на столько минут. Считаю, что готов физически, набрал форму. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически», — заявил Ахметов.

«Краснодар» одержал победу над «Химками» (2:1).

Ахметов вышел на поле на 86-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что Сперцян открыл счёт в матче десятого тура РПЛ с «Химками».