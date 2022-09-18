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Сперцян и Нобоа сравнялись с Промесом по забитым мячам РПЛ в нынешнем сезоне

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Сперцян и Нобоа сравнялись с Промесом по забитым мячам РПЛ в нынешнем сезоне
  • Gettyimages.ru

Хавбек забил на седьмой минуте в матче. В сезоне-2022/23 Сперцян девять раз поразил ворота соперников и сравнялся по этому показателю с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

Также свой девятый мяч забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на 11-й минуте матча с «Факелом».

На данный момент в обоих матчах идёт первый тайм. Счёт в матче «Краснодар» — «Химки» — 1:0, «Сочи» — «Факел» — 1:1.

Ранее вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил перспективы Сперцяна.

 

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