Сперцян и Нобоа сравнялись с Промесом по забитым мячам РПЛ в нынешнем сезоне
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Хавбек забил на седьмой минуте в матче. В сезоне-2022/23 Сперцян девять раз поразил ворота соперников и сравнялся по этому показателю с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.
Также свой девятый мяч забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на 11-й минуте матча с «Факелом».
На данный момент в обоих матчах идёт первый тайм. Счёт в матче «Краснодар» — «Химки» — 1:0, «Сочи» — «Факел» — 1:1.
Ранее вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил перспективы Сперцяна.