Адамов: Сперцян — главный талант в России
- РИА Новости
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«Сперцян — главный талант в России. То, как Эдик прибавил за последнее время, — это просто космос. В ФНЛ, когда он только начинал играть, был маленьким, щупленьким. Ему было тяжело», — цитирует Адамова «РБ Спорт».
Он также отдал должное «Краснодару», в котором дождались раскрытия игрока. По мнению вратаря, Сперцян «разрывает РПЛ».
В нынешнем сезоне чемпионата России игрок принял участие в девяти матчах команды, забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.
Ранее Сёмин заявил, что Эдуард Сперцян и Арсен Захарян — одинаково одарённые игроки.