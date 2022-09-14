Адамов: Сперцян — главный талант в России

Вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — главный талант в России. То, как Эдик прибавил за последнее время, — это просто космос. В ФНЛ, когда он только начинал играть, был маленьким, щупленьким. Ему было тяжело», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

Он также отдал должное «Краснодару», в котором дождались раскрытия игрока. По мнению вратаря, Сперцян «разрывает РПЛ».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок принял участие в девяти матчах команды, забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.

Ранее Сёмин заявил, что Эдуард Сперцян и Арсен Захарян — одинаково одарённые игроки.