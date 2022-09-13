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Сёмин: Сперцян и Захарян — одинаково одарённые игроки

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил уровень игры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
Сёмин: Сперцян и Захарян — одинаково одарённые игроки
  • РИА Новости

«Сперцян и Захарян — одинаково одарённые игроки. Не могу сказать, кто из них более талантливый. Два драгоценных камня РПЛ», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что такие футболисты, как Сперцян и Захарян, украшают Российскую премьер-лигу (РПЛ). По его словам, ему жаль, что Сперцян не выступает за сборную России по футболу.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в десяти матчах за «Краснодар», забил семь мячей и отдал две результативные передачи. На счету Захаряна в девяти играх один забитый мяч и две результативные передачи.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

Ранее сообщалось, что Захарян, Сперцян и Вильсон Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt.

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