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Захарян, Сперцян и Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

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Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Захарян, Сперцян и Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
  • РИА Новости

Самыми подорожавшими игроками стали Арсен Захарян, Эдуард Сперцян и Вильсон Изидор. Рыночная стоимость каждого из них возросла на €3 млн.

В топ-5 дорогих игроков РПЛ входят только представители «Зенита»: Малком (€22 млн), Вильмар Барриос (€20 млн), Вендел (€19 млн), Клаудиньо (€18 млн) и Дуглас Сантос (€16 млн).

Напомним, что после девятого тура РПЛ лидером турнирной таблицы является «Зенит» (23 очка).

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

Ранее сообщалось, что «Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном.

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