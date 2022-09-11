«Чемпионат»: «Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном

Лондонский «Челси» не обсуждал с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном условия личного контракта.

«Личный контракт игрока ещё не обсуждался, но стороны думают, что это не станет проблемой. Сейчас клубы работают над тем, чтобы найти путь перевода денег и зафиксировать сделку на бумаге», — передаёт слова источника «Чемпионат».

«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.

Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Ранее бывший игрок «Челси» Юрий Жирков выразил мнение, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе.