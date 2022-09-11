«Чемпионат»: «Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Личный контракт игрока ещё не обсуждался, но стороны думают, что это не станет проблемой. Сейчас клубы работают над тем, чтобы найти путь перевода денег и зафиксировать сделку на бумаге», — передаёт слова источника «Чемпионат».
«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.
Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.
Ранее бывший игрок «Челси» Юрий Жирков выразил мнение, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе.