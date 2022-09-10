Жирков — о Захаряне: он хороший игрок и один из лидеров «Динамо»

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков поделился мнением, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян способен заиграть в лондонском клубе.

«Арсен — хороший игрок, один из лидеров «Динамо». Почему у него должно не получиться в «Челси»? Кварацхелия вот уехал, играет просто супер», — приводит слова Жиркова РИА Новости.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.

СМИ сообщали об интересе к спортсмену со стороны «Реала» и «Барселоны».

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры.