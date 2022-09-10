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Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры.
Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры
  • РИА Новости

«Не знаю, закончил ли с большим футболом. Один раз я со сборной России закончил, но потом пришлось играть (смеётся). Не знаю, как обернётся. Есть ли возможность сыграть в Медиалиге? Они вроде скоро уже начинают. Зовут, пока нечего сказать», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у него были предложения от клубов Первой лиги. По его словам, ему хочется поиграть в футбол ещё.

32-летний Жирков известен по выступлениям за «Тамбов», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит», «Химки». За свою карьеру хавбек провёл 530 матчей, забил 38 мячей и отдал 102 результативные передачи.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин сравнил хавбека «Сочи» Артёма Макарчука с Жирковым.

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