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«Ахмат» с минимальным счётом обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

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«Ахмат» на своём поле взял верх над «Торпедо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» с минимальным счётом обыграл «Торпедо» в матче РПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0.

В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.

«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение подмосковным «Химкам» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

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