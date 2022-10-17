Геройства Олейникова в Краснодаре, гол Пиняева в Самаре, скандал в Ростове-на-Дону: чем запомнился 13-й тур РПЛ

Вдохновенная игра Ивана Олейникова и грубая ошибка Матвея Сафонова позволили «Ахмату» увезти победу из Краснодара. «Ростов» дома сенсационно уступил «Уралу» и выразил недовольство работой судьи Евгения Турбина, а «Крылья Советов» в очередной раз обыграли «Сочи» благодаря шикарному пасу Максима Глушенкова и красивому голу Сергея Пиняева. «Динамо», несмотря на дубль Владимира Сычевого, сломило сопротивление «Оренбурга», а первый гол Артёма Карпукаса в карьере помог «Локомотиву» взять верх над «Торпедо» в московском дерби. Чем запомнился 13-й тур РПЛ — в материале RT.

Жёсткие заявления «Ростова»

Главной сенсацией тура стало домашнее поражение «Ростова» в мачте с «Уралом» — 1:2. Жёлто-синие после сверхволевой победы в дерби с «Краснодаром», казалось, должны были набирать дежурные три очка, но не сумели удержать даже ничью.

Впрочем, на первый план в этот вечер вышли вовсе не футболисты, а судья Евгений Турбин. После финального свистка спортивный директор хозяев Алексей Рыскин назвал его работу безобразной и обвинил в предвзятости. В свою очередь Валерий Карпин посетовал, что разная трактовка правил арбитрами «сводит с ума». А Николай Комличенко поделился фотографией ссадины на ноге, полученной в одном из игровых эпизодов.

И у них имелись основания для недовольства, ведь рефери вынес сразу несколько спорных решений. Чаще всего в центре внимания оказывался именно Комличенко. Например, незадолго до перерыва Ибраима Сиссе в центре поля влетел ему в голень шипами, но отделался «горчичником». А уже в начале второго тайма Егор Филиппенко в подкате сбил форварда в штрафной, но Турбин на точку показывать не стал. При этом в обоих эпизодах он воспользовался VAR.

Один пенальти Евгений в ворота екатеринбуржцев всё же назначил — за фол Филиппенко на всё том же Комличенко, и Роман Тугарев его реализовал. К слову, южане, несмотря на критику судейства, в нынешнем сезоне пробили больше всех одиннадцатиметровых — десять. И до повторения рекорда чемпионатов России им осталось получить право ещё на три.

За «Урал» же остаётся только порадоваться. Приход Виктора Гончаренко помог команде прийти в себя, и осенью она одержала уже четыре победы подряд во всех турнирах. Великолепно проявляют себя и новички. Лазар Ранджелович продлил результативную серию в РПЛ до трёх встреч, а Рай Влут забил победный мяч спустя две минуты после выхода на замену.

Неожиданный герой «Ахмата»

В нынешнем сезоне РПЛ в связи с массовым отъездом легионеров получили шанс проявить себя и россияне, которым до этого не находилось места в командах элиты. И некоторым удалось им воспользоваться. В частности, привлёк к себе интерес Иван Олейников, ставший главным героем матча «Краснодар» — «Ахмат».

В самом начале противостояния он заработал пенальти, который реализовал Бернард Бериша. Незадолго до перерыва полузащитник отдал результативный пас на Артёма Тимофеева, а на 95-й минуте отметился сумасшедшим дальним ударом, принёсшим победу грозненцам — 3:2.

Для хавбека этот гол стал первым в РПЛ. Более того, он дебютировал в высшем дивизионе лишь в 24 года, хотя начинал карьеру в ЦСКА. Олейников рос вместе с Фёдором Чаловым, Константином Кучаевым и Наиром Тикнизяном, но, в отличие от них, в первой команде армейцев оказался не востребован.

Ивану пришлось уходить за практикой в ФНЛ, где он защищал цвета «Факела» и «Шинника». Прошлый сезон он вовсе провёл в ФНЛ-2 в составе «Чайки». Однако теперь уже бывший наставник «Ахмата» Андрей Талалаев обратил внимание на футболиста и пригласил его в команду.

И хавбек сполна оправдал доверие. В РПЛ и Кубке России он забил уже четыре мяча и отдал такое же количество результативных передач. По системе «гол + пас» новичок теперь занимает первое место в коллективе.

А вот дела «Краснодара» идут всё хуже. В последних пяти турах чемпионата страны южане выиграли лишь раз. А упущенная победа в дерби с «Ростовом», складывается впечатление, надломила их психологически. Отсюда ещё одно обидное поражение с аналогичным счётом. Порадовал болельщиков лишь Ильзат Ахметов, впервые появившийся в основе и отдавший два голевых паса после эффектных слаломных проходов.

Матвей Сафонов, до того регулярно выручавший партнёров, напротив, снова разочаровал. В предыдущем туре на его совести оказался решающий гол в Ростове-на-Дону. Спустя неделю «первый номер» сборной России необъяснимым образом не справился с не самым сильным дальним ударом Тимофеева, шедшим почти в руки.

Грамотные замены «Динамо»

«Динамо», напротив, прервало неудачную серию и одержало первую победу в РПЛ более чем за месяц. Что особенно важно, бело-голубые едва ли не впервые в нынешнем сезоне проявили характер и нашли в себе силы дожать «Оренбург», оказавшись в непростом положении.

Хотя начало не предвещало проблем: уже на 11-й минуте они открыли счёт. Сергей Паршивлюк, воспользовавшись передачей пяткой от Фёдора Смолова, забил дебютный мяч за команду. Однако в середине тайма хозяева позволили сопернику отыграться, а сразу после перерыва пропустили ещё.

Но москвичам удалось собраться, а Славиша Йоканович провёл своевременные рокировки. В результате Вячеслав Грулёв, едва появившись на поле, сравнял счёт. Принял участие в результативной атаке и другой резервист — Ярослав Гладышев. Полностью сработал и выход Дениса Макарова, ведь незадолго до финального свистка россиянин выполнил хорошую подачу с корнера, которую в гол аккуратным ударом в дальний угол преобразовал новичок Роберто Фернандес.

В составе гостей же вновь ярко проявил себя оформивший дубль Владимир Сычевой. Удачный вояж в столицу позволил ему выйти на второе место в гонке бомбардиров турнира с девятью мячами. Опережает его только Квинси Промес (11). При этом, огорчив «Динамо» в первый раз, нападающий продемонстрировал болельщикам футболку с надписью «Мама, папа, я люблю вас» и фамилией Писарский на спине. Как выяснилось, она принадлежит отчиму, и спортсмен намерен в дальнейшем выступать под ней.

«У меня отчим с детства, сейчас думаю насчёт того, чтобы поменять фамилию, поскольку он меня с мамой воспитал, считаю его родным папой. Когда увидите её на сайте? Как только появится возможность это сделать. Я и сейчас могу, но хочу, чтобы всё было официально», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Важнейшая победа «Локомотива»

А на другом столичном стадионе — «Лужники» — состоялась дуэль аутсайдеров из Москвы, на неделе переживших смену тренеров. «Торпедо» возглавил Андрей Талалаев, а «Локомотив» — Андрей Фёдоров в качестве исполняющего обязанности.

Железнодорожники просто не имели права потерпеть шестое поражение подряд в национальном первенстве и одержали непростую, но важнейшую победу — 1:0.

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Фёдоров достаточно смело перетряхнул стартовый состав и оставил в запасе Даниила Худякова, Антона Миранчука, Тина Едвая и Гирано Керка. Первое появление Маринато Гильерме в воротах в чемпионате принесло успех. Пусть у натурализованного бразильца оказалось не много работы, команда во второй раз не пропустила в текущем розыгрыше РПЛ.

Символично, что единственный мяч в столь ответственный момент забил 20-летний воспитанник клуба Артём Карпукас. Сразу после перерыва он сыграл в стенку с Иваном Игнатьевым в штрафной и покатил мяч низом мимо Егора Бабурина. Полузащитник отметился первым голом во взрослой карьере, но признался, что даже не знал, как его отмечать.

«Я не был готов, даже не придумал празднование. Но очень рад, что удалось забить. Самое главное, мы сегодня победили и заработали три очка», — поделился эмоциями опорник в интервью «Матч ТВ».

Красивые голы «Крыльев Советов»

Среди команд, прервавших в 13-м туре безвыигрышные серии, оказались и «Крылья Советов». Самарцы не побеждали в чемпионате пять матчей, но в воскресенье оказались сильнее «Сочи» — 2:0.

Южане провели крайне невзрачную встречу и практически не угрожали воротам Богдана Овсянникова. Они в очередной раз продемонстрировали, что коллектив с берегов Волги является для них неудобным соперником, ведь в восьми играх с ним они потерпели семь поражений при одной ничьей.

На этот раз судьба противостояния оказалась решена ещё до перерыва. В первом тайме хозяева отметились двумя красивыми голами. Сначала Максим Глушенков протащил мяч по правому флангу и идеальной разрезающей передачей вывел на удар новичка Александра Чирковича. Серб, заменивший в основе травмированного Романа Ежова, своим шансом воспользовался.

А на 45-й минуте похожий мяч забил Сергей Пиняев. Юный полузащитник сам сделал отбор в центре поля, совершил проход метров на 45, а затем неожиданно пробил в дальний угол с отскоком от газона. Для одного из самых талантливых молодых футболистов страны этот гол — четвёртый в РПЛ в карьере.

Уверенный разгром от «Зенита»

После сенсационной ничьей в матче с «Факелом» некоторые заговорили о спаде «Зенита». В качестве подтверждений этого приводились и два поражения петербуржцев в Кубке России. Однако выездное противостояние с «Пари Нижним Новгородом» продемонстрировало, что действующий чемпион находится в приемлемой форме.

Коллектив Михаила Галактионова известен умением отбирать очки у грандов, но на этот раз ему не светило ничего. Хозяева даже не сумели нанести ни одного удара в створ ворот Михаила Кержакова.

Зато гости дважды отличились ещё до перерыва. Особенно красивым получился гол Клаудиньо. Бразилец, обработав передачу с фланга, перебросил сразу двоих защитников и пробил в ближний угол. Точку же на 64-й минуте поставил Малком. Бразилец отличился в третьем туре подряд и делит второе место в гонке бомбардиров с Владимиром Сычевым, Фёдором Чаловым, Эдуардом Сперцяном и Кристианом Нобоа.