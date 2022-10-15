«Локомотив» с минимальным преимуществом обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

В составе железнодорожников забитым мячом отметился Артём Карпукас (49-я минута)

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Напомним, что это первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Андрея Фёдорова.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.