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«Ростов» уступил дома «Уралу» в матче РПЛ

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«Ростов» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
«Ростов» уступил дома «Уралу» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).

Команда Валерия Карпина (25 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» (13) располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).

Ранее первый тренер защитника «Ростова» Александра Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин рассказал детали перехода своего бывшего подопечного в «Локомотив».

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