«Ростов» уступил дома «Уралу» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.
В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).
Команда Валерия Карпина (25 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» (13) располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).
Ранее первый тренер защитника «Ростова» Александра Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин рассказал детали перехода своего бывшего подопечного в «Локомотив».