Тренер Первушин: до сих пор не понимаю, как ЦСКА упустил Сильянова

Первый тренер защитника «Ростова» Александра Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин рассказал детали перехода своего бывшего подопечного в «Локомотив».

«За Александра нужно было заплатить компенсацию «Крыльям Советов». Какие-то небольшие деньги за воспитание. До сих пор не понимаю, как ЦСКА упустил Сильянова. Был шокирован, когда узнал, что он переходит в «Локомотив». Для меня это была трагедия. Гончаренко тоже сильно удивился. Виктор Михайлович уже подтягивал его к тренировкам основы — и вдруг такие новости», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за ростовчан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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