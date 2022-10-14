Защитник Виллиан Роша рассказал, как до перехода в ЦСКА у него сорвался трансфер в «Сан-Паулу».

«Там было всё близко. Поступило предложение, и я хотел перейти. «Сан-Паулу» — тоже большой клуб. Тем более я не успел поиграть в Бразилии на высоком уровне. Я мечтаю однажды там поиграть, бороться за чемпионство и Кубок Либертадорес», — приводит слова Роши «Чемпионат».

Защитник объяснил, почему переход не состоялся.

«А я даже не знаю. Видимо, клубы не сошлись по стоимости. Меня просто агент спросил: «Хочешь?», и я ответил: «Хочу». Дальше узнал, что не получилось. Не сложилось, и ладно. Со временем я перешёл в ЦСКА и счастлив тут», — сказал он.

27-летний бразилец перешёл в московский клуб 1 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне он забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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