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Защитник ЦСКА Роша рассказал, какие советы по игре ему даёт жена

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих сильных и слабых сторонах.
Защитник ЦСКА Роша рассказал, какие советы по игре ему даёт жена
  • РИА Новости

«Моя сильная сторона — игра головой. Это то, что я люблю. Вот два мяча уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже моя жена меня ругает. Прихожу домой, и жена объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации», — приводит слова Роши «Чемпионат».

По словам защитника, его отец также смотрит матчи и даёт ему советы.

«Отец говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чём мне прибавлять», — сказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.

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