Гончаренко — о победе над «Ростовом»: игра в атаке и обороне приносит удовлетворение на данном этапе

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, который есть на тренировках и играх, не может не радовать, и то понимание, как мы действуем в атаке и обороне приносит удовлетворение на данном этапе», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе хозяев мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У гостей отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).