КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).

В четверг, 13 октября, состоялось заседание КДК РФС.

Как сообщается на официальном сайте организации, в соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) краснодарский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

После 12 туров РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».