Узнать больше

КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).
КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды

В четверг, 13 октября, состоялось заседание КДК РФС.

Как сообщается на официальном сайте организации, в соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) краснодарский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

После 12 туров РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить