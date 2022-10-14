КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды
В четверг, 13 октября, состоялось заседание КДК РФС.
Как сообщается на официальном сайте организации, в соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) краснодарский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
После 12 туров РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».