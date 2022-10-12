Карасёв назначен главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит встречу между ЦСКА и «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов, резервный арбитр — Алексей Амелин. За VAR будут отвечать Сергей Иванов и Максим Гаврилин.

Евгений Турбин рассудит «Ростов» — «Урал», Евгений Кукуляк — «Торпедо» — «Локомотив», Кирилл Левников — «Химки» — «Факел», Ян Бобровский — «Краснодар» — «Ахмат», Василий Казарцев — «Динамо» — «Оренбург», Павел Шадыханов — «Крылья Советов» — «Сочи», Артём Чистяков — «Пари НН» — «Зенит».

Ранее ЭСК признала ошибочным решение Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром».