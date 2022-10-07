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ЭСК признала ошибочным решение Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче 11-го тура с «Краснодаром».
ЭСК признала ошибочным решение Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Комиссия приняла такое решение только на основании видеосъёмки данного эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной «Крыльями Советов». Однако в распоряжении видеоассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем, на основании которых принимаются решения в матче», — говорится в заявлении ЭСК.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне раскритиковал работу Сухого на матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 0:0. После матча «Крылья» направили запрос в ЭСК по трём эпизодам.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции в чемпионате России. «Краснодар» (21) занимает пятое место.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался по ситуации с главным арбитром матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» Алексеем Сухим.

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