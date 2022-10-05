РФС: отстранение судьи Сухого после матча «Крылья Советов» — «Краснодар» не обсуждается

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался по ситуации с главным арбитром матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» Алексеем Сухим.

«Мы не используем термин «отстранение» в случае, если нет никаких этических нарушений. Мы говорим о ротации и учёте оценки при назначениях. Соответственно, когда оценка в окончательном виде будет сформирована ЭСК, это скажется на его назначениях, и говорить именно об отстранении мы не будем», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Он подчеркнул, что факт недовольства работой судей не является основанием для того, чтобы кого-то отстраняли.

«Всё-таки должно быть либо качество работы, либо этические нарушения», — добавил Каманцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне раскритиковал работу Сухого на матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 0:0. После матча «Крылья» направили запрос в ЭСК по трём эпизодам.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал обидным поражение от «Ростова» в матче РПЛ.