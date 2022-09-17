Осинькин назвал обидным поражение от «Ростова» в матче РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Конечно, обидно. Все поражения обидны. Казалось, что мы сегодня меньше, чем на ничью не наиграли. Игра была сложная. «Ростов» на домашнем поле играет в очень интересный сложный футбол», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

По его словам, «Крылья» смогли вовремя перестроить игру, чтобы начать создавать опасные моменты.

«Мы с этим достаточно успешно справились и, исходя из своих возможностей, играли так, чтобы создать достаточно моментов. Но пока у нас не всё в этом плане получается», — добавил он.

Встреча между командами на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Валерия Карпина.

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» грамотно подготовился к сезону.





