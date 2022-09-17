Сёмин: «Ростов» грамотно подготовился к сезону

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин считает, что команда закономерно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после десяти туров.

«В «Ростове» хороший сплав молодости и опытных ребят. Из юных футболистов хотелось бы отметить Мелёхина, который в будущем может стать защитником сборной России. Неплохо смотрится Комличенко. И в целом вся команда, на мой взгляд, играет на приличном уровне и закономерно занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Они грамотно подготовились к сезону, сделали качественное приобретение —Уткина. Кроме того, у «Ростова» много хороших игроков в молодёжной команде, которые в любой момент могут быть привлечены в основу. Удивляет ли, что «Ростов» справляется без легионеров? Нет. У них очень хорошая своя молодая поросоль», — рассказал Сёмин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Ростов» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов» на 50-й секунде.