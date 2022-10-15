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«Краснодар» уступил дома «Ахмату» в матче РПЛ

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«Краснодар» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» уступил дома «Ахмату» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (30-я минута) и Михайло Баньяц (55-я). У «Ахмата» отличились Бернард Бериша (18-я), Артём Тимофеев (35-я) и Иван Олейников (90 + 5).

«Краснодар» с 21 очком находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 20 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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