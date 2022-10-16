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Пивоваров считает, что «Динамо» заслужило победу над «Оренбургом»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Мы победили. Хороший результат. Проигрывая, смогли довести дело до победы. Игру разберём и будем делать выводы», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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