Карпин раскритиковал судейство в матче с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Раздражает трактовка судьями правил. Не знаю, либо им так говорят, либо они сами так делают. Но трактовки правил сводят с ума всех», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча с «Ростовом».