Карпин раскритиковал судейство в матче с «Уралом»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Раздражает трактовка судьями правил. Не знаю, либо им так говорят, либо они сами так делают. Но трактовки правил сводят с ума всех», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».
Игра на стадионе «Ростов Арена» завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (26-я минута, пенальти). У «Урала» отличились Лазар Ранджелович (17-я), Рай Влут (71-я).
«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 13 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).
Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча с «Ростовом».