Галактионов — о поражении от «Зенита»: индивидуальное мастерство соперника оказалось выше

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о результате матча 13-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«К сожалению, результат неудовлетворительный. Индивидуальное мастерство соперника оказалось выше. Свои моменты они реализовали. Ну, а нам, чтобы забить, надо создавать больше моментов, быть острее в организации атаки», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Семака. Мячи забили Далер Кузяев (22-я минута), Клаудиньо (45-я) и Малком (65-я).

«Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате. «Пари НН» с 13 баллами расположился на 11-й строчке.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на разговоры о возможном уходе Галактионова в московский «Локомотив».