Гендир «Пари НН» ответил на слухи о возможном уходе Галактионова
- РИА Новости
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«Галактионов работает в нашем клубе, это единственная правда. Слухи и домыслы я не обсуждаю», — цитирует Измайлова РИА Новости.
По информации СМИ, Михаил Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.
«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В матче 13-го тура «Локо» встретится с московским «Торпедо» 15 октября. Чёрно-белые с шестью очками располагаются на 16-й позиции.
Ранее Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.