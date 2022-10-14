Гендир «Пари НН» ответил на слухи о возможном уходе Галактионова

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на разговоры о возможном уходе главного тренера команды из Нижнего Новгорода Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

«Галактионов работает в нашем клубе, это единственная правда. Слухи и домыслы я не обсуждаю», — цитирует Измайлова РИА Новости.

По информации СМИ, Михаил Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.

«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В матче 13-го тура «Локо» встретится с московским «Торпедо» 15 октября. Чёрно-белые с шестью очками располагаются на 16-й позиции.

Ранее Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.