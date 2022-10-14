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Чугайнов — об отставке Плутника: руководитель тоже должен нести ответственность

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Бывший защитник московского «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.
Чугайнов — об отставке Плутника: руководитель тоже должен нести ответственность
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Я так понимаю, решение принималось из той логики, что руководитель тоже должен нести ответственность, ведь он непосредственно набирал работников. Томас Цорн и тренеры приглашались не без его участия. Видимо, неудовлетворительные результаты и привели к рокировке, в том числе на посту председателя совета директоров. И, учитывая положение дел, другого выхода не было. К тому же теперь вектор развития клуба наверняка изменится», — заявил Чугайнов RT.

Он подчеркнул, что раз были совершены ошибки, то Плутник несёт за это ответственность.

«Огромные деньги потратили на новичков, но тут остаётся лишь грустно пошутить. Ты можешь купить иномарку за $100 тыс., а называться она будет «запорожец». Вам же не соврали: машина действительно собирается не в России. Та же история с футболистами. КПД от вложенных средств не просто равен нулю, а составляет огромный минус», — добавил Чугайнов.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил итоги работы Александра Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива».

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