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Котов оценил итоги работы Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива»

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил итоги работы Александра Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива».
Котов оценил итоги работы Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«При этом ситуация с Плутником тоже вызывает много вопросов. Да, отправились в отставку Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр, но председатель совета директоров вроде бы даже не работал в клубе. Поэтому сейчас тяжело оценивать итоги его работы. Была сделана ставка на немецких специалистов, но, видимо, она оказалась ошибочной. За немалые деньги покупались футболисты, но раз такой результат, значит, трансферная политика тоже себя не оправдала», — сказал Котов RT.

В пятницу, 14 октября, московский клуб объявил об избрании Юрия Нагорных председателем совета директоров. Накануне Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Котов прокомментировал уход Плутника из «Локомотива».

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