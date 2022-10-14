Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

Напомним, что Плутник вошёл в совет директоров железнодорожников в 2020 году.

8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.