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Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива»

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Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива».
Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как сообщает пресс-служба московского клуба, накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

Напомним, что Плутник вошёл в совет директоров железнодорожников в 2020 году.

8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.

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