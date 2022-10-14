Спортивный директор «Факела» Котов прокомментировал уход Плутника из «Локомотива»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров «Локомотива».

«Если честно, уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров «Локомотива» меня не удивил. Про его сменщика Юрия Нагорных что-то конкретное сказать сложно, поскольку с ним не знаком. Остаётся только надеяться, что данные перестановки помогут железнодорожникам улучшить результаты. Но поскольку я сейчас работаю в «Факеле», мне даже на руку, что они идут 14-ми в турнирной таблице РПЛ. Мы как раз располагаемся строчкой выше», — сказал Котов RT.

В пятницу, 14 октября, московский клуб объявил об избрании Юрия Нагорных председателем совета директоров. Накануне Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.