Несгибаемый характер: как удаление Кайо и ошибка Сафонова помогли «Ростову» отыграть два мяча и победить «Краснодар»

«Ростов» вырвал победу у «Краснодара» в ярком матче 12-го тура РПЛ. В первом тайме подопечные Валерия Карпина пропустили дважды — Олакунле Олусегун и Джон Кордоба поразили ворота соперника в контратаках, причём 20-летний нигериец сделал это уже на девятой секунде, обновив рекорд скорострельности. Однако после перерыва хозяева ответили тремя точными ударами. Сначала Александр Сильянов сократил отставание, затем Дмитрий Полоз реализовал пенальти за нарушение Кайо Панталеана, повлекшее за собой удаление, а точку поставил Алексей Миронов, который пробил в ближний угол и застал врасплох Матвея Сафонова.

В 12-м туре РПЛ состоялось сразу два дерби: в московском ЦСКА принимал «Динамо», а в южном «Ростов» встречался с «Краснодаром». И оно привлекало не меньшее внимание, чем столичное, по целому ряду причин. Во-первых, матчи между соседями, как правило, получаются интересными и зрелищными. Например, в последней встрече в Краснодаре хозяева одержали волевую победу, забив два мяча за три минуты — 2:1.

Во-вторых, противостояние было крайне важно с турнирной точки зрения, поскольку перед игрой обе команды входили в топ-5, а подопечные Валерия Карпина опережали оппонента всего на один балл. Успех позволял им вернуться на второе место в таблице, догнав «Спартак», и сократить отставание от лидирующего «Зенита». Коллектив Александра Сторожука в свою очередь имел возможность догнать не сумевших обыграть «Динамо» армейцев.

При этом к ключевой игре стороны подошли практически без потерь. Для хозяев по-настоящему ощутимой оказалась лишь травма Хорена Байрамяна, так как Александр Селява не является основным исполнителем. Место армянина на левом фланге атаки предсказуемо занял Роман Тугарев. Гости же ещё в начале сентября остались без опорника Александра Черникова. Временно его заменяет новичок Кевин Ленини.

В результате матч превзошёл самые смелые ожидания. Не успел судья Виталий Мешков дать свисток, как «Краснодар» открыл счёт. Подопечные Сторожука запрессинговали защитников, и быстрый Олакунле Олусегун получил возможность выйти на оперативный простор. Не доходя до штрафной и пользуясь растерянностью Максима Осипенко, он низом пробил в дальний угол, к чему Сергей Песьяков оказался не готов.

Так форвард не только отметился четвёртым голом в нынешнем розыгрыше национального первенства, но и стал автором самого раннего в истории РПЛ — на девятой секунде. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Спартака» Эммануэлю Эменике (десятая секунда). Также он повторил достижение чемпионатов России. В 1999-м на аналогичной отметке поразил ворота «Ротора» футболист «Шинника» Алексей Бычков.

Столь неудачное начало не могло не сказаться на «Ростове». Команда долго приходила в себя и пыталась наладить игру. В первые 20 минут преимущество полностью было на стороне соперника. А когда жёлто-синие перехватывали инициативу, это часто шло им во вред. Они вынуждены были идти вперёд и раскрываться, чем пользовались оппоненты.

Даниил Глебов и Алексей Щетинин в опорной зоне зачастую не справлялись с быстрыми и техничными Олусегуном, Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном. Они легко проникали между линий и создавали проблемы для не самых быстрых центральных защитников. В довершение всех бед незадолго до перерыва травму получил Щетинин, которого пришлось менять на Алексея Миронова.

К этому моменту хозяева уже пропустили второй. И вновь «Краснодар» организовал образцовый контрвыпад. Причём начал его сильным вводом мяча в игру Матвей Сафонов. Далее Сперцян протащил снаряд до чужой штрафной и выполнил пас на Кордобу, а колумбийцу никто не помешал пробить в дальний угол. Более того, спустя несколько минут гости могли снять все вопросы в очередной контратаке, но Сергей Песьяков чудом выручил партнёров после выстрела Алексея Ионова низом.

При этом нельзя сказать, что «Ростов» не создавал моментов. Хозяева нанесли больше ударов и вполне могли отличиться. Разумеется, главная ставка была сделана на фирменные стандарты. «Быки» позволяли себе фолить возле штрафной и дарили шансы обладающему отличным ударом Даниилу Уткину. Однако в трёх случаях свою команду спас Матвей Сафонов, а в одном из эпизодов на его стороне сыграла штанга. Забегая вперёд, полузащитник отметился в этот вечер девятью выстрелами (у всех игроков соперника — 15), но так и не забил.

В такой ситуации любая другая команда могла бы сдаться, но только не жёлто-синие Карпина. На поле они вернулись мотивированными донельзя и с ходу повели осаду чужих ворот. Особенно активно они давили на левый фланг обороны, пользуясь частыми подключениями к атакам Кристиана Рамиреса.

Именно из этой зоны пришёл первый гол. Денис Терентьев вскрыл защиту, ворвался в штрафную и покатил мяч под удар Уткину. Заблокировать его успел оппонент, однако добить снаряд в сетку с близкой дистанции Александру Сильянову никто не помешал. Так защитник оказался теневым спасителем коллектива, ведь за пару минут до того он выбил мяч с ленточки своих ворот. Не сделай Александр этого, и никакого камбэка, скорее всего, не произошло бы.

А «Ростов», бросившийся вперёд при поддержке домашних трибун, оказалось не остановить. Не было сомнений, что он как минимум сумеет отыграться. Футболисты гостей, напротив, начали нервничать и допускать ошибки. Одна из них стоила команде пенальти. И вновь напомнил о себе Кайо Панталеан, и раньше совершавший судьбоносные ошибки. На этот раз защитник в собственной штрафной прыгнул в опаснейший подкат и шипами врезался прямо в голеностоп Николаю Комличенко.

Мешков, не задумываясь, указал на точку. И Дмитрий Полоз в такой ситуации промахнуться права не имел — 2:2. Нападающий реализовал пятый пенальти из пяти в нынешнем сезоне. А по количеству одиннадцатиметровых «Ростов» уверенно лидирует с девятью подходами, и только двумя из них коллектив не воспользовался.

Сравняв счёт и оказавшись в большинстве, жёлто-синие заиграли с ещё большим рвением и при каждом удобном случае старались довести дело до удара. Однако до поры им не сопутствовало везение. Так, Уткин, от которого удача отвернулась окончательно, во второй раз угодил в штангу. А затем Миронов, воспользовавшись грубой оплошностью Сафонова на выходе, попал в перекладину.

И всё же подопечные Карпина за 15 минут до финального свистка добились своего. Немного обидно, что удалось это сделать после очередной ошибки вратаря. Матвей выручает партнёров почти в каждой встрече и в южном дерби совершил восемь сейвов (у Песьякова — два), но в решающий момент почему-то дрогнул.

«Номер один» сборной России не справился с не самым сильным выстрелом Миронова в ближний угол, пропустив мяч подмышкой. А полузащитник, даже не попавший в основу, стал неожиданным героем этого матча. Выйдя на замену, он не только решил его исход, но и отметился дебютным голом в РПЛ.

Правда, «Краснодар» в концовке также имел шанс спастись, но Ильзат Ахметов, совершив красивый проход, из-за пределов штрафной пробил в штангу.

Так «Ростов» в очередной раз продемонстрировал невероятный характер, который помогает ему вести борьбу за медали. Южане набрали восемь очков в матчах, по ходу которых уступали в счёте. По этому показателю их опережает только «Спартак» (10). Можно вспомнить, как они ушли от поражения в дерби с «Сочи», дважды отличившись в концовке, или едва не довели дело до разгрома в противостоянии с красно-белыми, пропустив первыми.

А главное — во вторых таймах команда неизменно прибавляет, что свидетельствует как о силе воли, так и о хорошей физической готовности. До перерыва она забила суммарно восемь мячей, а после — 15. Больше на этом отрезке отличались только «Зенит» (20) и «Спартак» (19).