Несгибаемый характер: как удаление Кайо и ошибка Сафонова помогли «Ростову» отыграть два мяча и победить «Краснодар»
- РИА Новости
В 12-м туре РПЛ состоялось сразу два дерби: в московском ЦСКА принимал «Динамо», а в южном «Ростов» встречался с «Краснодаром». И оно привлекало не меньшее внимание, чем столичное, по целому ряду причин. Во-первых, матчи между соседями, как правило, получаются интересными и зрелищными. Например, в последней встрече в Краснодаре хозяева одержали волевую победу, забив два мяча за три минуты — 2:1.
Во-вторых, противостояние было крайне важно с турнирной точки зрения, поскольку перед игрой обе команды входили в топ-5, а подопечные Валерия Карпина опережали оппонента всего на один балл. Успех позволял им вернуться на второе место в таблице, догнав «Спартак», и сократить отставание от лидирующего «Зенита». Коллектив Александра Сторожука в свою очередь имел возможность догнать не сумевших обыграть «Динамо» армейцев.
При этом к ключевой игре стороны подошли практически без потерь. Для хозяев по-настоящему ощутимой оказалась лишь травма Хорена Байрамяна, так как Александр Селява не является основным исполнителем. Место армянина на левом фланге атаки предсказуемо занял Роман Тугарев. Гости же ещё в начале сентября остались без опорника Александра Черникова. Временно его заменяет новичок Кевин Ленини.
В результате матч превзошёл самые смелые ожидания. Не успел судья Виталий Мешков дать свисток, как «Краснодар» открыл счёт. Подопечные Сторожука запрессинговали защитников, и быстрый Олакунле Олусегун получил возможность выйти на оперативный простор. Не доходя до штрафной и пользуясь растерянностью Максима Осипенко, он низом пробил в дальний угол, к чему Сергей Песьяков оказался не готов.
Так форвард не только отметился четвёртым голом в нынешнем розыгрыше национального первенства, но и стал автором самого раннего в истории РПЛ — на девятой секунде. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Спартака» Эммануэлю Эменике (десятая секунда). Также он повторил достижение чемпионатов России. В 1999-м на аналогичной отметке поразил ворота «Ротора» футболист «Шинника» Алексей Бычков.
Столь неудачное начало не могло не сказаться на «Ростове». Команда долго приходила в себя и пыталась наладить игру. В первые 20 минут преимущество полностью было на стороне соперника. А когда жёлто-синие перехватывали инициативу, это часто шло им во вред. Они вынуждены были идти вперёд и раскрываться, чем пользовались оппоненты.
Даниил Глебов и Алексей Щетинин в опорной зоне зачастую не справлялись с быстрыми и техничными Олусегуном, Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном. Они легко проникали между линий и создавали проблемы для не самых быстрых центральных защитников. В довершение всех бед незадолго до перерыва травму получил Щетинин, которого пришлось менять на Алексея Миронова.
К этому моменту хозяева уже пропустили второй. И вновь «Краснодар» организовал образцовый контрвыпад. Причём начал его сильным вводом мяча в игру Матвей Сафонов. Далее Сперцян протащил снаряд до чужой штрафной и выполнил пас на Кордобу, а колумбийцу никто не помешал пробить в дальний угол. Более того, спустя несколько минут гости могли снять все вопросы в очередной контратаке, но Сергей Песьяков чудом выручил партнёров после выстрела Алексея Ионова низом.
При этом нельзя сказать, что «Ростов» не создавал моментов. Хозяева нанесли больше ударов и вполне могли отличиться. Разумеется, главная ставка была сделана на фирменные стандарты. «Быки» позволяли себе фолить возле штрафной и дарили шансы обладающему отличным ударом Даниилу Уткину. Однако в трёх случаях свою команду спас Матвей Сафонов, а в одном из эпизодов на его стороне сыграла штанга. Забегая вперёд, полузащитник отметился в этот вечер девятью выстрелами (у всех игроков соперника — 15), но так и не забил.
В такой ситуации любая другая команда могла бы сдаться, но только не жёлто-синие Карпина. На поле они вернулись мотивированными донельзя и с ходу повели осаду чужих ворот. Особенно активно они давили на левый фланг обороны, пользуясь частыми подключениями к атакам Кристиана Рамиреса.
Именно из этой зоны пришёл первый гол. Денис Терентьев вскрыл защиту, ворвался в штрафную и покатил мяч под удар Уткину. Заблокировать его успел оппонент, однако добить снаряд в сетку с близкой дистанции Александру Сильянову никто не помешал. Так защитник оказался теневым спасителем коллектива, ведь за пару минут до того он выбил мяч с ленточки своих ворот. Не сделай Александр этого, и никакого камбэка, скорее всего, не произошло бы.
А «Ростов», бросившийся вперёд при поддержке домашних трибун, оказалось не остановить. Не было сомнений, что он как минимум сумеет отыграться. Футболисты гостей, напротив, начали нервничать и допускать ошибки. Одна из них стоила команде пенальти. И вновь напомнил о себе Кайо Панталеан, и раньше совершавший судьбоносные ошибки. На этот раз защитник в собственной штрафной прыгнул в опаснейший подкат и шипами врезался прямо в голеностоп Николаю Комличенко.
Мешков, не задумываясь, указал на точку. И Дмитрий Полоз в такой ситуации промахнуться права не имел — 2:2. Нападающий реализовал пятый пенальти из пяти в нынешнем сезоне. А по количеству одиннадцатиметровых «Ростов» уверенно лидирует с девятью подходами, и только двумя из них коллектив не воспользовался.
Сравняв счёт и оказавшись в большинстве, жёлто-синие заиграли с ещё большим рвением и при каждом удобном случае старались довести дело до удара. Однако до поры им не сопутствовало везение. Так, Уткин, от которого удача отвернулась окончательно, во второй раз угодил в штангу. А затем Миронов, воспользовавшись грубой оплошностью Сафонова на выходе, попал в перекладину.
И всё же подопечные Карпина за 15 минут до финального свистка добились своего. Немного обидно, что удалось это сделать после очередной ошибки вратаря. Матвей выручает партнёров почти в каждой встрече и в южном дерби совершил восемь сейвов (у Песьякова — два), но в решающий момент почему-то дрогнул.
«Номер один» сборной России не справился с не самым сильным выстрелом Миронова в ближний угол, пропустив мяч подмышкой. А полузащитник, даже не попавший в основу, стал неожиданным героем этого матча. Выйдя на замену, он не только решил его исход, но и отметился дебютным голом в РПЛ.
Правда, «Краснодар» в концовке также имел шанс спастись, но Ильзат Ахметов, совершив красивый проход, из-за пределов штрафной пробил в штангу.
Так «Ростов» в очередной раз продемонстрировал невероятный характер, который помогает ему вести борьбу за медали. Южане набрали восемь очков в матчах, по ходу которых уступали в счёте. По этому показателю их опережает только «Спартак» (10). Можно вспомнить, как они ушли от поражения в дерби с «Сочи», дважды отличившись в концовке, или едва не довели дело до разгрома в противостоянии с красно-белыми, пропустив первыми.
А главное — во вторых таймах команда неизменно прибавляет, что свидетельствует как о силе воли, так и о хорошей физической готовности. До перерыва она забила суммарно восемь мячей, а после — 15. Больше на этом отрезке отличались только «Зенит» (20) и «Спартак» (19).