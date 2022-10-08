Ошибка Набабкина, гол Роши и перекладина после удара Грулёва: ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в 12-м туре РПЛ

ЦСКА и «Динамо» не смогли выявить победителя в центральном матче 12-го тура РПЛ. Армейцы вышли вперёд в самом начале встречи благодаря удачному розыгрышу углового и точному удару Виллиана Роши. Бело-голубым удалось отыграться незадолго до перерыва после грубейшей ошибки Кирилла Набабкина, который выкатил мяч на Фёдора Смолова. В концовке встречи вышедший на замену Вячеслав Грулёв мог принести победу подопечным Славиши Йокановича, но попал в перекладину.

Важность очного противостояния ЦСКА и «Динамо» для обеих команд было сложно переоценить. Армейцам необходима была победа, чтобы сократить отставание от лидирующего «Зенита», который сенсационно потерял очки в Воронеже.

Бело-голубым же требовалось во что бы то ни стало добиваться успеха и прерывать неудачную серию. В последних четырёх матчах во всех турнирах они потерпели четыре поражения, одно из которых пришлось на кубковое противостояние с «Оренбургом», и опустились в середину таблицы РПЛ. Ещё одна осечка в национальном первенстве могла серьёзно пошатнуть позиции Славиши Йокановича, работой которого многие болельщики и так недовольны.

И если его подопечные подходили к дерби не в лучшем настроении, то коллектив Владимира Федотова — в отличном психологическом состоянии. Красно-синие находятся на ходу и после перерыва на матчи сборных одержали победы над «Сочи» и «Химками» с одинаковым счётом 2:1.

Правда, у хозяев были серьёзные кадровые сложности. Во-первых, они лишились двух центральных защитников. Травмы получили Игорь Дивеев и универсал Бактиёр Зайнутдинов, регулярно закрывающий проблемную позицию в текущем сезоне. Во-вторых, дисквалификацию за перебор жёлтых карточек заработал опорник Максим Мухин.

В результате тройку в центре обороны, как и в игре с «Химками», составили Кирилл Набабкин, Виллиан Роша и Георгий Щенников. В центре поля расположились Саша Зделар и Виктор Мендес. А в атаке Фёдора Чалова с флангов поддерживали Хорхе Карраскаль и Константин Кучаев.

«Динамо» же обошлось без потерь и имело возможность делать ставку на всех сильнейших. Более того, вернулись в строй отбывшие дисквалификацию защитник Роберто Фернандес и хавбек Денис Макаров, появившиеся на поле с первых минут. А вот на острие атаки вновь вышел не забивавший в РПЛ с июля Фёдор Смолов, а не Константин Тюкавин.

ЦСКА ожидаемо завладел инициативой и с ходу принялся организовывать одну атаку за другой. Хозяева активно комбинировали на чужой половине поля и пытались обнаружить свободные зоны в чужой обороне. Особенно активен на левом фланге был быстрый Мойзес, с которым Элазар Даса справлялся далеко не всегда.

Однако открыть счёт уже на 12-й минуте команде помогло стандартное положение. После розыгрыша углового мяч отскочил к Кучаеву, и тот выполнил мягкую подачу в штрафную. А набежавшему Роше никто не помешал расстрелять ворота с ближней дистанции.

Бело-голубые рук не отпустили и постепенно выровняли игру. Поначалу в их действиях было многовато брака, однако постепенно контратаки подопечных Йокановича становились всё более опасными. Особенно старался Смолов. Например, в середине первого тайма он, воспользовавшись забросом от Муми Нгамалё, попытался перекинуть Игоря Акинфеева, но не попал в створ.

Впрочем, ответы ЦСКА смотрелись куда опаснее. Один Фёдор Чалов упустил несколько выгодных шансов. Нападающему в этот вечер не сопутствовала удача. В паре эпизодов он пробил чуть неточно. Также выручал партнёров Антон Шунин.

Тем неожиданнее оказался ответный гол «Динамо» незадолго до перерыва. Отличиться гостям помогла грубейшая помарка Набабкина. После заброса с фланга он выбил мяч прямо на Смолова, и тот отправил снаряд в створ.

Ложкой дёгтя для гостей стала травма Матиаса Норманна. Норвежец получил травму и был заменён в перерыве. Вместо него на поле вышел молодой Александр Кутицкий.

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Подобная рокировка не могла не сказаться на действиях «Динамо». ЦСКА вновь завладел подавляющим преимуществом и начал осаду чужих ворот. Особенно активен был Карраскаль, который регулярно вырывался на оперативный простор.

В эти минуты подопечным Йокановича приходилось откровенно играть на отбой. Причём о контрвыпадах они даже не помышляли и практически не переходили середину поля.

Однако и ЦСКА по-настоящему опасные моменты создавал не слишком часто. Пожалуй, наиболее явный шанс упустил Милан Гаич. После прострела Мойзеса он чудом с пары метров не попал в створ. А в другом эпизоде падения Кучаева и Мойзеса в чужой штрафной изучили судьи на VAR, но не усмотрели в действиях динамовцев нарушений правил.

А в концовке матча бело-голубые едва не вырвали победу. Помогли им прибавить своевременные замены от тренерского штаба. Йоканович бросил в бой Вячеслава Грулёва, Ярослава Гладышева и Константина Тюкавина.

И свежие молодые футболисты были близки к тому, чтобы огорчить Акинфеева. Вячеслав нанёс мощный удар с радиуса штрафной, но армейцев от пропущенного мяча спасла перекладина. А Тюкавин несколькими минутами позднее попытался перебросить вратаря, но тот успел зацепить снаряд рукой.

Таким образом, столичное дерби завершилось боевой ничьей. ЦСКА имел отличную возможность сократить отставание от «Зенита», но не воспользовался ей, хотя большую часть встречи владел преимуществом и проводил острые атаки.

«Динамо» же, преимущественно действуя от обороны, не сумело прервать безвыигрышную серию. В четырёх последних турах РПЛ команда набрала всего одно очко и остаётся в середине турнирной таблицы.