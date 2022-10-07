Ринат Билялетдинов: ЦСКА будет фаворитом, но не удивлюсь, если «Динамо» выиграет

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Динамо».

«ЦСКА будет фаворитом, но не удивлюсь, если «Динамо» возьмёт и выиграет. Настрой у обеих команд будет запредельный, а дальше уже как кто реализует свои моменты», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

По его словам, у «Динамо» нет той игры, которая была в прошлом сезоне. При этом Билялетдинов отметил, что период спада у бело-голубых может скоро закончиться, поэтому руководству клуба необходимо проявить терпение.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, какая команда может навязать конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в нынешнем сезоне РПЛ.