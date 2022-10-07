Генич назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Комментатор Константин Генич рассказал, какая команда может навязать конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА сейчас воспринимают как единственную команду по мускулатуре, которая реально может навязать «Зениту» конкуренцию», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

По его мнению, ЦСКА играет прагматичнее, чем другие команды чемпионата России.

Напомним, что 8 октября состоится встреча между ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на предложение тренера Властимила Петржелы о переходе голкипера Игоря Акинфеева в «Зенит».