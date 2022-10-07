Масалитин: Акинфееву нет смысла куда-то уходить из ЦСКА, он и так всё выиграл
- РИА Новости
«Коней на переправе не меняют. Игорь провёл хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой армейского клуба. Поэтому ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так всё выиграл и всего добился в жизни», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что если бы Акинфеев уехал куда-нибудь из ЦСКА, то это был бы европейский чемпионат.
36-летний голкипер в мае подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.
Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 716 матчей, 302 из которых отстоял на ноль.
Голкипер шесть раз становился чемпионом страны с ЦСКА. Он также является обладателем Кубка УЕФА.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предложил Акинфееву интересный вариант продолжения карьеры.