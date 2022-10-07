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Масалитин: Акинфееву нет смысла куда-то уходить из ЦСКА, он и так всё выиграл

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на предложение тренера Властимила Петржелы о переходе голкипера Игоря Акинфеева в «Зенит».
Масалитин: Акинфееву нет смысла куда-то уходить из ЦСКА, он и так всё выиграл
  • РИА Новости

«Коней на переправе не меняют. Игорь провёл хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой армейского клуба. Поэтому ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так всё выиграл и всего добился в жизни», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что если бы Акинфеев уехал куда-нибудь из ЦСКА, то это был бы европейский чемпионат.

36-летний голкипер в мае подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 716 матчей, 302 из которых отстоял на ноль.

Голкипер шесть раз становился чемпионом страны с ЦСКА. Он также является обладателем Кубка УЕФА.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предложил Акинфееву интересный вариант продолжения карьеры.

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