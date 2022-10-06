Узнать больше

Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предложил голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву интересный вариант продолжения карьеры.
Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»
  • РИА Новости

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Чешский тренер подчеркнул, что 36-летний Акинфеев точно бы помог «Зениту» завоевать золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

Голкипер шесть раз становился чемпионом страны с ЦСКА. Он также является обладателем Кубка УЕФА.

«Зенит» с 29 очками лидирует в РПЛ. ЦСКА с 23 очками занимает второе место.

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить