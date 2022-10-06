Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела предложил голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву интересный вариант продолжения карьеры.

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Чешский тренер подчеркнул, что 36-летний Акинфеев точно бы помог «Зениту» завоевать золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

Голкипер шесть раз становился чемпионом страны с ЦСКА. Он также является обладателем Кубка УЕФА.

«Зенит» с 29 очками лидирует в РПЛ. ЦСКА с 23 очками занимает второе место.

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.