Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»
- РИА Новости
«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Чешский тренер подчеркнул, что 36-летний Акинфеев точно бы помог «Зениту» завоевать золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.
Голкипер шесть раз становился чемпионом страны с ЦСКА. Он также является обладателем Кубка УЕФА.
«Зенит» с 29 очками лидирует в РПЛ. ЦСКА с 23 очками занимает второе место.
Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.