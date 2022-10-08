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Хомуха: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту»

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Известный тренер Дмитрий Хомуха объяснил, почему ЦСКА способен составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золотые медали РПЛ.
Хомуха: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту»
  • РИА Новости

«Если они снизят темп набора очков — шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всё же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хомуха объяснил, почему Йоканович должен нести ответственность за неудачные результаты «Динамо».

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