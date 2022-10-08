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Хомуха объяснил, почему Йоканович должен нести ответственность за неудачные результаты «Динамо»

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Известный тренер Дмитрий Хомуха высказался о работе в «Динамо» сербского наставника Славиши Йокановича.
Хомуха объяснил, почему Йоканович должен нести ответственность за неудачные результаты «Динамо»
  • РИА Новости

«Уход ряда ведущих легионеров, безусловно, существенно снизил потенциал коллектива, но всё-таки имеющихся в распоряжении серба исполнителей достаточно для того, чтобы не занимать восьмое место в национальном первенстве. Поэтому спрос должен быть и с тренера. С учётом статуса и финансовых возможностей бело-голубых они способны решать совсем другие задачи», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хомуха отметил, что Чалов серьёзно повзрослел. 

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