Хомуха объяснил, почему Йоканович должен нести ответственность за неудачные результаты «Динамо»

Известный тренер Дмитрий Хомуха высказался о работе в «Динамо» сербского наставника Славиши Йокановича.

«Уход ряда ведущих легионеров, безусловно, существенно снизил потенциал коллектива, но всё-таки имеющихся в распоряжении серба исполнителей достаточно для того, чтобы не занимать восьмое место в национальном первенстве. Поэтому спрос должен быть и с тренера. С учётом статуса и финансовых возможностей бело-голубых они способны решать совсем другие задачи», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хомуха отметил, что Чалов серьёзно повзрослел.